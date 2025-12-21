Is This Seat Taken? Gli sviluppatori pensavano inizialmente che il gioco sarebbe fallito

HQ

Is This Seat Taken? è una delle vere storie di successo indie del 2025. È il primo gioco di Poti Poti Studios e attualmente ha una valutazione estremamente positiva su Steam da parte di migliaia di utenti.

Abbiamo parlato recentemente con i cofondatori Sergi Pérez e Ausiàs Dalmau alla BIG Conference del successo del gioco, che è sembrato uno shock per tutti a Poti Poti. "No, ad essere onesti pensavamo che sarebbe fallito e che sarebbe stato il nostro primo gioco e che avremmo imparato molto su come promuoverlo e come portarlo al pubblico," ha detto Dalmau. "Era quello che pensavamo all'inizio, che sarebbe stato un progetto breve, ma poi l'abbiamo presentato a Wholesome e gli è piaciuto molto, così abbiamo iniziato a credere nel gioco e poi l'abbiamo annunciato e abbiamo visto l'accoglienza ed è allora che abbiamo davvero iniziato a credere che il gioco potesse avere successo, ma non abbiamo mai visto il successo che ha avuto, non ci siamo mai aspettati questo."

Il successo ha sicuramente sorpreso la squadra, e ora ci sono molti occhi che guardano per vedere cosa faranno dopo. Quando abbiamo chiesto qualche teaser, i cofondatori hanno detto di non essere sicuri. "È il nostro primo gioco, e non sapevamo che dopo che avete rilasciato il gioco dovevate fare così tante cose. Quindi siamo ovunque a cercare di promuovere il nostro gioco, e non abbiamo tempo per lavorare al prossimo gioco," ha detto Pérez.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per maggiori dettagli su Is This Seat Taken?, incluse le cose più folli che puoi fare nel gioco.