      Is This Seat Taken?

      Is This Seat Taken? shadowdrops durante l'Indie World Showcase

      L'eccentrico puzzle game di logica è ora disponibile su PC, Switch e dispositivi mobili.

      Anche se il Indie World Showcase non era uno per i libri di storia, aveva alcuni momenti salienti, come l'arrivo improvviso di un gioco, un shadowdrop, come dicono i bambini...

      Sì, Is This Seat Taken? ci ha scioccato tutti debuttando in linea con lo showcase, il che significa che ora puoi andare su Nintendo eShop, Steam, Google Play Store o App Store per accaparrarti una copia del bizzarro rompicapo logico, tutto rispettivamente per Switch 1, PC e dispositivi mobili.

      Disponibile al prezzo piuttosto conveniente di $ 10, questo gioco consiste nello scoprire "tratti stravaganti e giocare a matchmaker mentre trovi il tuo posto perfetto in questa sentita e deliziosa avventura puzzle".

      Con il gioco ora disponibile, puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto.

