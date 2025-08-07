Is This Seat Taken? shadowdrops durante l'Indie World Showcase

Anche se il Indie World Showcase non era uno per i libri di storia, aveva alcuni momenti salienti, come l'arrivo improvviso di un gioco, un shadowdrop, come dicono i bambini...
Sì, Is This Seat Taken? ci ha scioccato tutti debuttando in linea con lo showcase, il che significa che ora puoi andare su Nintendo eShop, Steam, Google Play Store o App Store per accaparrarti una copia del bizzarro rompicapo logico, tutto rispettivamente per Switch 1, PC e dispositivi mobili.
Disponibile al prezzo piuttosto conveniente di $ 10, questo gioco consiste nello scoprire "tratti stravaganti e giocare a matchmaker mentre trovi il tuo posto perfetto in questa sentita e deliziosa avventura puzzle".
Con il gioco ora disponibile, puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto.