Isaac del Toro vince la sua prima tappa al Tour de France con un grande aiuto del compagno di squadra Tadej Pogacar

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Solo al secondo giorno, il Tour de France ha già prodotto un finale davvero memorabile a Barcellona, quando Isaac del Toro ha vinto la sua prima vittoria di tappa al Tour grazie al suo compagno di squadra negli Emirati Arabi Uniti, Tadej Pogacar, che praticamente gli ha "regalato" la vittoria, con Pogacar che si è classificato secondo. Jonas Vingegaard del Team Visma è arrivato quarto e guida ancora la classifica generale dopo aver vinto la cronometro sabato; oggi ha concluso dietro a Remco Evenepoel della Red Bull Hora Hansgrohe.

Nonostante abbia subito una foratura e perso due minuti e mezzo alla fine della discesa verso l'Alto de Begues, a metà tappa Isacc Del Toro, 22 anni, è riuscito a rientrare nel gruppo e nell'ultimo chilometro verso la Côte du Château de Montjuïc, con il suo compagno di squadra Pogacar a difenderlo dai tentativi di Vingegaard, che si è classificato terzo dietro la coppia degli Emirati Arabi Uniti.

"Non puoi credere a come mi sento ora, soprattutto per il mio paese. Tutto quello che sta succedendo è davvero folle", ha detto Del Toro dopo la gara, tramite Cycling Weekly. "Avevamo previsto che potesse succedere. In cima alla salita, non sono riuscito a stare in cima, ma poi sono riuscito a riportare Skjelmose. Abbiamo fatto un piano per Tadej e l'ho fatto. Ma alla fine il distacco era maggiore, quindi ho semplicemente seguito il flusso fino al traguardo."

La terza tappa di lunedì continuerà in Spagna, ai Pirenei... ma potrebbe essere cancellato a causa di incendi boschivi.