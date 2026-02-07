Isabela Merced combatterà di nuovo gli zombie, ora come eroina di The House of the Dead

Sembra che a Hollywood ci sia una piccola guerra d'offerte in corso in questo momento, dove il mercato viene letteralmente ripulito per permettere ai marchi di videogiochi di adattarli ai film. Niente è troppo vecchio, oscuro o piccolo - tutto è di interesse. E quindi, non sorprende del tutto che il vecchio gioco di pistole laser di Sega The House of the Dead sia il prossimo in lista.

Abbiamo già riportato il progetto, guidato da Paul W.S. Anderson (che aveva già realizzato Mortal Kombat nel 1995 e i film di Resident Evil con Milla Jovovich), e ora Deadline scrive che il ruolo principale è stato scelto. Sarà un'attrice che, giustamente, sa molto sia sugli zombie che sulle trasposizioni videogiochiche, in particolare Isabela Merced. Interpreta Dina in The Last of Us: Stagione 2, e più recentemente è apparsa sia in Superman che in Peacemaker: Stagione 2 interpretando Hawkgirl.

Isabella ha già affrontato tipi come questi. // Shutterstock // Joe Seer

The House of the Dead debuttò nelle sale giochi giapponesi nel 1997 e offriva frenetici sparatoli a zombie, con percorsi ramificati, grandi boss e tanti segreti. Ha avuto anche una versione domestica per Sega Saturn. Solo un anno dopo, The House of the Dead 2 è stato rilasciato, che ha avuto un'edizione arcade perfetta per Dreamcast. Da allora sono stati rilasciati altri giochi, ma l'era delle pistole laser è svanita dopo il 2000, e The House of the Dead è lentamente scomparso nell'oblio.

The House of the Dead è già stato trasformato in un film due volte prima, cosa di cui probabilmente Sega non vuole parlare troppo. Il primo film fu realizzato nel 2003 dal spesso aspramente criticato Uwe Boll, e l'anno successivo Michael Hurst realizzò un sequel che mantenne lo stesso standard estremamente basso.

Il fatto che Sega ora stia spingendo per un adattamento cinematografico potrebbe indicare che sono desiderosi di far rivivere il marchio e, come sappiamo, stanno lavorando a nuovi capitoli di diverse altre serie di giochi classici. In ogni caso, il film sembra essere in buone mani e si spera che vengano assegnati altri ruoli e che la produzione inizi nel prossimo futuro.