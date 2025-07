Isabela Merced rivela che la storia di Superman si collega a Peacemaker: Stagione 2

HQ

Venerdì, Superman arriva sul grande schermo, e questo martedì sera abbiamo finalmente avuto modo di dirvi che il film ci piace davvero e pensiamo che sia una grande esperienza, anche se non è perfetto.

Sappiamo già che Superman non è l'unico eroe che incontriamo nel film, e incontriamo anche Guy Gardner (Lanterna Verde), Mister Terrific e Hawkgirl. Quest'ultima è interpretata da Isabela Merced che abbiamo visto all'inizio di quest'anno nella seconda stagione di The Last of Us nel ruolo di Dina, e già il mese prossimo la rivedremo nella seconda stagione di Peacemaker.

In un'intervista con ComicBook.com, spiega che la storia di Superman è in realtà collegata a Peacemaker in una certa misura:

"[Superman] si lega sicuramente alla storia. Ciò che è stato davvero divertente per me è stato mostrare la mia relazione con Maxwell Lord, che è Sean Gunn".

Ha continuato ad approfondire il suo ragionamento, spiegando che spera di essere un attore con cui il regista James Gunn vuole continuare a lavorare in futuro:

"Amo Sean, amo il fatto che James continui a lavorare con le stesse persone. Adoro il fatto che abbia quella lealtà e spero di far parte di quella banda ora".

Ha poi concluso spiegando che "le è piaciuto esplorare la chimica tra la Justice Gang" sia in Superman che inPeacemaker.

Quanto sarà importante il suo ruolo nella stagione 2 di Peacemaker e come Superman si collegherà allo show sarà rivelato in soli due giorni.