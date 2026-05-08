IShowSpeed conferma che lo stream da record della Repubblica Dominicana è stato bottato

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IShowSpeed ha confermato che il suo stream che dà il via al tour nella Repubblica Dominicana è stato controllato da un viewbot, il che significa che i suoi numeri enormi non sono stati creati da spettatori organici. Speed sostiene di aver parlato con YouTube e di aver scoperto che qualcuno stava bottando il suo stream, che inizialmente raggiungeva il picco di 300.000 spettatori.

Durante lo streaming, il numero di spettatori è salito a oltre un milione di spettatori simultanei su YouTube, rendendo lo streaming un record di visualizzazione. Tuttavia, come notato da altri streamer tra cui xQc, lo streaming aveva un codice di visualizzazione insolitamente piatto, il che implica che non ci fossero persone a guardare lo stream, ma che fosse stato bottato invece. Non si sospetta che IShowSpeed abbia bottato lo stream personalmente. Dexerto ha ripreso un video sui social media in cui Speed ammette il botting, ma dice che qualcun altro l'ha fatto, scoprendo tutto dopo aver parlato con i funzionari di YouTube.

Speed continua il suo tour nella Repubblica Dominicana. Il streamer immensamente popolare è noto per viaggiare per il mondo e per trasmettere in diretta interazione con persone e culture diverse da tutto il mondo. I suoi stream hanno in media decine o centinaia di migliaia di spettatori, quindi, anche se non è raro vederlo raggiungere un milione di spettatori simultanei, si assicurerà di riconoscere quel giorno quando arriverà in modo naturale, senza bot.