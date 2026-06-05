iShowSpeed debutta FIFA World Inno della Cup noto come Champions

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Mentre una volta avevamo un unico inno ufficiale per una Coppa del Mondo FIFA, lo spettacolo e la sceneggiatura dell'evento di quest'anno sono stati alzati al massimo, probabilmente a causa dell'ambientazione americana, motivo per cui ci sono numerosi inni e tracce dedicati al grande torneo calcistico.

Ora, a salire su questo carro c'è l'influencer iShowSpeed, che ha lanciato il suo inno non ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA noto come Champions. Il brano è stato presentato pochi giorni fa e ha già superato i 20 milioni di visualizzazioni solo su YouTube, molti sono rimasti impressionati dal suo suono.

Il brano ha un videoclip di accompagnamento, diretto da Zach Madden, e anche se potreste apprezzare molto questo brano e come rivaleggia con l'inno principale di Shakira, è improbabile che vedremo iShowSpeed salire sul palco al World Cup Final Half-Time Show il 19 luglio insieme alla superstar colombiana Madonna e ai BTS.