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iShowSpeed fermato dalla polizia per essere stato fermato attraverso il tetto apribile di un'auto in movimento

La streamer è stata fermata dalle autorità locali di Miami dopo aver lasciato la partita Portogallo-Colombia per la Coppa del Mondo.

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Lo streamer iShowSpeed è stato recentemente fermato dalle autorità locali di Miami, tutti dopo essere stati visti in piedi attraverso il tetto apribile di un'auto in movimento dopo aver lasciato la partita Portogallo-Colombia della Coppa del Mondo che si stava svolgendo all'Hard Rock Stadium (noto come Miami Stadium per la Coppa del Mondo) vicino alla città.

Come ha notato Dexerto, la polizia ha fermato iShowSpeed e il suo seguito e ha iniziato a spiegare al gruppo perché sia fondamentalmente pericoloso stare sotto il tetto apribile di un'auto in movimento, tutto questo per poi lasciarli andare con un avvertimento.

La polizia che ha fermato iShowSpeed è stata ripresa in diretta e ha educatamente avvertito il gruppo, spiegando: "È] estremamente pericoloso. Capisco che stiate cercando di fare festa. Non potete farlo." Questo ha portato iShowSpeed a rispondere con "oh, non stiamo cercando di fare festa", tutto questo prima che il gruppo venisse licenziato dopo essere stato chiesto se avessero altre domande.

Se il trailer di Grand Theft Auto VI è un indizio, vedere qualcuno in piedi attraverso il tetto apribile di un'auto in movimento è probabilmente un affare piuttosto semplice per la polizia di Miami...

iShowSpeed fermato dalla polizia per essere stato fermato attraverso il tetto apribile di un'auto in movimento

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