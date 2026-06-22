iShowSpeed trasmetterà in streaming FIFA World delle partite di Cup su YouTube

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La Coppa del Mondo FIFA sta per iniziare il suo ultimo turno di fase a gironi, poiché mancano due giorni di partite al secondo turno prima dell'inizio di questa serie definitiva di partite. Dopo questo, il tabellone a eliminazione diretta del torneo sarà classificato e verrà tracciato il percorso verso la finale di Coppa del Mondo e il trofeo.

Con molte cose in arrivo, potresti essere interessato a un nuovo modo di guardare le partite della Coppa del Mondo FIFA, dato che è stato rivelato che l'influencer iShowSpeed ha ottenuto i diritti per co-trasmettere e ospitare le partite ufficiali della Coppa del Mondo su YouTube.

Secondo Dexerto, iShowSpeed trasmetterà "partite selezionate" alla Coppa del Mondo FIFA sui canali Fox One e YouTube Primetime, includendo sia le fasi a eliminazione diretta che anche la finale.

Questa è una mossa unica nel suo genere per la FIFA e un influencer, e senza dubbio rappresenta il tentativo dell'organizzazione calcistica di raggiungere un pubblico più ampio oltre ciò che i broadcaster tradizionali possono raggiungere.