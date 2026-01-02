Isole Canarie aggiunte alla lista "vietato di viaggiare" per il 2026

HQ

Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote sono state inserite nella "No List" di Viaggi di Fodor per il 2026, segnando di fatto le popolari destinazioni turistiche spagnole come vietate.

La guida ha citato l'aumento del numero di visitatori, la pressione ambientale, le pressioni abitative e le infrastrutture sovraccariche come motivi della decisione, sottolineando che il turismo contribuisce a più di un terzo del PIL delle Isole Canarie e impiega circa il 40% della popolazione, ma crea sfide significative a livello locale.

Le isole hanno accolto 7,8 milioni di visitatori nel 2025, con oltre 27 milioni di passeggeri aeroportuali processati nella prima metà dell'anno, un aumento del 5 percento rispetto agli anni precedenti. Fodor sottolinea che la "No List" non è un appello al boicottaggio, ma una spinta a dare una pausa alle destinazioni troppo turistiche preservando al contempo ecosistemi fragili e comunità locali.

La pubblicazione includeva anche destinazioni come l'Antartide, il Glacier National Park negli Stati Uniti, Isola Sacra in Italia, la regione Jungfrau in Svizzera, Città del Messico, Mombasa in Kenya e Montmartre a Parigi nella lista 2026, avvertendo i viaggiatori che le località elencate affrontano sfide di sostenibilità nonostante il loro fascino.

