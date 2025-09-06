Israel-Premier Tech prende misure tiepide per cercare di calmare le proteste pro-Palestina a La Vuelta

HQ

Israel-Premier Tech ha fatto un tentativo di disinnescare le tensioni a La Vuelta a España, con proteste quotidiane che stanno influenzando il normale corso della gara. Le proteste sono contro la partecipazione della squadra israeliana, che è finanziata da un miliardario israeliano amico stretto di Netanyahu.

Gli organizzatori della Vuelta hanno chiesto alla squadra di abbandonare la gara, in quanto non possono espellere legalmente una squadra senza conseguenze dall'UCI (Unione Ciclistica Internazionale). Invece, il team ha optato per una soluzione "nell'interesse di dare priorità alla sicurezza dei nostri corridori e dell'intero gruppo": rimuovere il nome Israele dalle maglie dei loro corridori.

"Alla luce della natura pericolosa di alcune proteste a La Vuelta, Israele - Premier Tech ha fornito ai corridori un kit con il monogramma della squadra per il resto della gara.<social>Il nome del team rimane Israel - Premier Tech</social>, ma il kit con monogramma ora si allinea con le decisioni di branding che abbiamo precedentemente adottato per i nostri veicoli e l'abbigliamento casual.

Questo cambiamento ridurrà in qualche modo le proteste pro-Palestina a La Vuelta? Vedremo, ma sembra improbabile: il motivo per cui protestano è la partecipazione della squadra, per quanto riguarda il suo nome. Benjamin Netanyahu ha postato ieri che è "orgoglioso della squadra" e del suo proprietario, il suo amico Sylvan Adams (un sionista autoproclamatosi "ambasciatore di Israele") per "non aver ceduto all'odio e all'intimidazione".