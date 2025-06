Israele accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco annunciato da Trump, riprendono i combattimenti

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, Israele ha ordinato nuovi attacchi militari contro l'Iran, sostenendo che l'Iran ha violato la tregua con nuove attività missilistiche.



Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato in una dichiarazione di aver ordinato all'esercito di "continuare le operazioni ad alta intensità contro le risorse del regime e le infrastrutture terroristiche a Teheran" alla luce della "palese violazione da parte dell'Iran del cessate il fuoco dichiarato dal presidente degli Stati Uniti".



Nel frattempo, l'Iran ha respinto le accuse e ha sostenuto di non aver lanciato alcun attacco. L'escalation mette immediatamente in dubbio l'efficacia del cessate il fuoco, che ha fatto seguito a una breve tregua dopo giorni di conflitto. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.