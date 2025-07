Israele accusato di "assedio" di aiuti mentre le notizie sulla fame di massa si diffondono in tutta Gaza

HQ

Israele è accusato di non permettere la distribuzione di cibo all'interno di Gaza. Più di 100 agenzie umanitarie avvertono della "fame di massa" che si sta diffondendo nella regione, comprese le segnalazioni di colleghi e partner dell'agenzia che si stanno deteriorando.

Secondo la BBC, il ministero della salute di Gaza ha affermato che 33 persone sono morte di malnutrizione in 48 ore. Israele ha detto martedì che ci sono 950 camion di aiuti, che sono "attualmente in attesa a Gaza per essere prelevati e distribuiti dalle organizzazioni internazionali". Questo avviene mentre Israele continua la sua offensiva terrestre e aerea a Gaza, in cui 17 persone sono state uccise da attacchi aerei il 23 luglio.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ritiene che Gaza sia un esempio di "fallimento nel rispettare gli obblighi internazionali", che si stanno traducendo in costi "sbalorditivi" per vite umane e comunità.

"Non c'è bisogno di guardare oltre lo spettacolo dell'orrore a Gaza – con un livello di morte e distruzione senza pari negli ultimi tempi. La malnutrizione è in aumento. La fame sta bussando a tutte le porte", ha detto Guterres. "E ora stiamo assistendo all'ultimo sussulto di un sistema umanitario costruito su principi umanitari. A questo sistema vengono negate le condizioni per funzionare. Negato lo spazio per consegnare. Negata la sicurezza per salvare vite umane".

Guterres ha concluso la sua dichiarazione riferendosi direttamente alle operazioni militari israeliane, dicendo che a Gaza "la devastazione si sta stratificando su devastazione".