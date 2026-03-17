Israele afferma di aver ucciso il capo della sicurezza iraniana Ali Larijani in un attacco aereo

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Ali Larijani è stato ucciso in un attacco aereo israeliano, secondo funzionari israeliani, in quello che sarebbe uno dei colpi più significativi alla leadership iraniana dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei all'inizio della guerra.

L'Iran non ha confermato questa affermazione, ma se verificata, la morte di Larijani rimuoverebbe una figura centrale sia nell'apparato politico che in quello di sicurezza del paese. Israele ha anche affermato che lo stesso giro di attacchi ha ucciso membri di alto livello dei Basij paramilitari.

L'omicidio riportata arriva mentre la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran entra nella sua terza settimana, senza una chiara conclusione in vista. Il conflitto ha già causato migliaia di morti, sconvolto i mercati energetici globali e aumentato le tensioni regionali, soprattutto mentre lo Stretto di Ormuz rimane in gran parte chiuso.