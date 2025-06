Israele avverte di far "bruciare" Teheran dopo i contrattacchi iraniani

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Dopo una serie di scambi mortali tra Iran e Israele, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha lanciato un duro avvertimento a Teheran: "Se Khamenei continua a lanciare missili sul fronte interno israeliano, Teheran brucerà".

L'ultima escalation è iniziata con attacchi aerei israeliani su strutture militari e nucleari iraniane, provocando una diffusa risposta missilistica iraniana che ha colpito aree residenziali in Israele. In entrambi i paesi sono state segnalate vittime civili.

Ciò ha aggravato ancora di più i timori di un conflitto regionale più ampio. Mentre i colloqui diplomatici erano provvisoriamente programmati in Oman, l'Iran ha accennato al ritiro, incolpando il sostegno degli Stati Uniti alle azioni israeliane. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.