Israele chiarisce la sua posizione sul danneggiamento dei civili di Teheran

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha recentemente ribadito che il paese non prevede di infliggere danni fisici ai civili a Teheran, prendendo le distanze dalle precedenti dichiarazioni.

"Desidero chiarire l'ovvio: non c'è alcuna intenzione di danneggiare fisicamente i residenti di Teheran come il dittatore omicida fa con i residenti di Israele", ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in una dichiarazione.

"I residenti di Teheran dovranno pagare il prezzo della dittatura ed evacuare le loro case dalle aree in cui sarà necessario attaccare obiettivi del regime e le infrastrutture di sicurezza a Teheran", ha aggiunto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.