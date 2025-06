Israele chiude le ambasciate in tutto il mondo dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran A seguito di importanti attacchi contro obiettivi iraniani, Israele sospende l'attività diplomatica ed esorta i cittadini all'estero a rimanere all'erta.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Israele ha temporaneamente chiuso tutte le sue ambasciate in risposta all'escalation delle tensioni con l'Iran, a seguito di un'ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture nucleari e militari, secondo le dichiarazioni pubblicate sui siti web delle ambasciate.

Ai cittadini all'estero è stato chiesto di rimanere vigili, evitare l'identificazione pubblica e segnalare la loro posizione alle autorità. Nel frattempo, diversi paesi europei hanno rafforzato la sicurezza intorno alle istituzioni israeliane, mentre i servizi consolari ufficiali rimangono sospesi. WASHINGTON, DC - 4 MAGGIO 2019: AMBASCIATA DI ISRAELE - cartello all'ingresso dell'edificio // Shutterstock