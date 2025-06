Israele dice che la campagna militare è sulla buona strada

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Mentre gli attacchi aerei israeliani continuano a colpire le infrastrutture iraniane, il primo ministro Netanyahu rivendica progressi verso lo smantellamento delle capacità nucleari e missilistiche dell'Iran.

"Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri due obiettivi principali: eliminare la minaccia nucleare ed eliminare la minaccia missilistica", ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alle truppe nella base aerea di Tel Nof.

Nel frattempo, Teheran accenna all'abbandono del Trattato di non proliferazione, intensificando i timori in Occidente. Le aree civili in entrambi i paesi sono state colpite e le tensioni regionali si stanno riversando nelle arene diplomatiche ed economiche. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.