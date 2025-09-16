Israele dichiara che "Gaza sta bruciando" mentre inizia l'offensiva di terra
"Gaza sta bruciando", ha scritto il ministro della Difesa Israel Katz su X.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che Israele ha iniziato il suo tanto atteso assalto di terra a Gaza City, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato che "Gaza sta bruciando". Le truppe si stanno spingendo più in profondità nell'enclave mentre gli attacchi aerei e navali colpiscono la città, lasciando i quartieri ridotti in macerie e le famiglie che si affrettano a fuggire. Testimoni descrivono esplosioni e fumo senza precedenti che si alzano dalle torri residenziali, mentre molti palestinesi continuano a fuggire a sud in cerca di rifugio. L'offensiva arriva nonostante la crescente condanna internazionale, con i leader europei che avvertono delle sanzioni e le Nazioni Unite che definiscono la situazione intollerabile.