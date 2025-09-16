Israele dichiara che "Gaza sta bruciando" mentre inizia l'offensiva di terra

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Israele ha iniziato il suo tanto atteso assalto di terra a Gaza City, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato che "Gaza sta bruciando". Le truppe si stanno spingendo più in profondità nell'enclave mentre gli attacchi aerei e navali colpiscono la città, lasciando i quartieri ridotti in macerie e le famiglie che si affrettano a fuggire. Testimoni descrivono esplosioni e fumo senza precedenti che si alzano dalle torri residenziali, mentre molti palestinesi continuano a fuggire a sud in cerca di rifugio. L'offensiva arriva nonostante la crescente condanna internazionale, con i leader europei che avvertono delle sanzioni e le Nazioni Unite che definiscono la situazione intollerabile. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!