Israele e Iran si scambiano il fuoco missilistico nel primo scambio da aprile

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Da aprile sono in vigore accordi di cessate il fuoco tra Iran e Israele. Tuttavia, sembra che una pace tumultuosa e momentanea sia stata effettivamente interrotta da un nuovo giro di missili lanciati tra Teheran e Tel Aviv.

Ancora pochi minuti fa, The Guardian riporta di esplosioni udite nella capitale iraniana, Teheran. I dettagli sono al momento scarsi, ma sembra che il conflitto sia ripreso in piena forza, poiché Israele dichiara di aver schierato decine di caccia, completando un ampio attacco contro i sistemi di difesa in Iran.

Il ministero degli esteri iraniano afferma che gli Stati Uniti sono responsabili dei rinnovati attacchi e delle violazioni del cessate il fuoco. Teheran fu la prima a inviare missili a Israele, dopo l'attacco di quest'ultimo paese ai sobborghi meridionali di Beirut. "Nessuno crede che il regime israeliano prenderebbe qualsiasi azione senza coordinamento con gli Stati Uniti", ha dichiarato Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli esteri iraniano. "Gli Stati Uniti si assumono la responsabilità dell'aggressione del regime israeliano e saranno anche responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation delle tensioni."

Il presidente USA Donald Trump avrebbe invocato la "calma" in Medio Oriente in più occasioni, ma sembra che queste richieste siano cadute nel vuoto.