Israele eliminato dalla Coppa del Mondo 2026 dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Italia

Si è parlato molto della partecipazione di Israele alla Coppa del Mondo della prossima estate: con molti Paesi che chiedono la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali, Donald Trump, amico intimo del presidente della FIFA Gianni Infantino, ha detto che non permetterà la sospensione di Israele nella prossima Coppa del Mondo, co-ospitata dagli Stati Uniti.

Non sarà necessario, visto che la nazionale israeliana è stata eliminata dalla Coppa del Mondo, dopo aver perso 3-0 stasera contro l'Italia, con due gol di Mateo Retegui e un gol finale al 93' di Gianluca Mancini. Questo lascia Israele con 9 punti ai Mondiali, dietro all'Italia (15 punti) e alla Norvegia (18 punti). Ma Israele ha giocato una partita in più rispetto agli altri, il che significa che gli rimane solo una partita di qualificazione a novembre, invece di due.

Il Gruppo I è ora uno dei più emozionanti: la Norvegia ha tre punti in più dell'Italia e un'enorme differenza reti di +26, rispetto ai +10 dell'Italia (grazie soprattutto a Erling Haaland). A novembre, entrambe giocheranno due partite, e l'ultima, Italia-Norvegia il 16 novembre (20:45) deciderà quale squadra si qualificherà per la Coppa del Mondo e quale passerà agli spareggi.