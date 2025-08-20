L'IDF non sta aspettando: Israele inizia l'invasione di Gaza City

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Mercoledì, le forze israeliane sono entrate nella prima fase della loro offensiva di terra a Gaza City, spostandosi verso la periferia di quella che è considerata una delle ultime roccaforti di Hamas, ha detto un portavoce militare israeliano.

Ha detto che l'IDF "non sta aspettando" e che le operazioni preliminari sono in corso, con Hamas ora "malconcio e contuso". "Abbiamo iniziato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco a Gaza City, e già ora le forze dell'IDF stanno tenendo la periferia di Gaza City".

L'esercito ha detto che le operazioni mirano a smantellare i tunnel, colpire i centri di comando e isolare i combattenti rimanenti del gruppo. L'avanzata arriva dopo feroci scontri vicino a Khan Younis e tra i rinnovati appelli dei leader mondiali che avvertono delle ricadute umanitarie.

Israele ha ampliato il suo richiamo ai riservisti (qui) con l'intensificarsi della campagna, mentre in patria aumenta la pressione affinché il governo riporti indietro gli ostaggi e ponga fine alla guerra. Resta da vedere come si svolgerà l'operazione, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.