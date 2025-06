Israele inizia l'operazione di ponte aereo per riportare a casa i cittadini

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Israele ha lanciato uno sforzo di rimpatrio su larga scala, dispiegando aerei e navi da crociera per riportare indietro i cittadini bloccati in tutta Europa dopo l'inaspettato attacco della scorsa settimana contro l'Iran.

"Ci stiamo preparando per il ponte aereo per riportare a casa tutti gli israeliani", ha detto il ministro dei Trasporti Miri Regev. "Siamo molto emozionati all'idea di ricevere il primo volo di salvataggio nell'ambito del 'Safe Return'. Atterra in sicurezza", ha aggiunto.

Il primo volo di soccorso è arrivato da Cipro nelle prime ore di mercoledì, con ulteriori partenze previste dalle principali città europee. Le autorità hanno dato priorità alla sicurezza dei passeggeri e stanno coordinando i rimpatri graduali sulla base delle valutazioni di sicurezza in corso.