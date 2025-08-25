Israele intensifica gli attacchi alla periferia di Gaza City

HQ

L'ultimo nuovo figlio Israele e Palestina . Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi aerei e terrestri intorno ai confini orientali e settentrionali di Gaza City, con carri armati e aerei da guerra che hanno colpito aree residenziali per tutta la notte.

"L'IDF sta agendo e agirà con tutta la forza per sconfiggere Hamas e ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi e per porre fine alla guerra in conformità con le condizioni stabilite da Israele", ha scritto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz su X.

Le esplosioni hanno illuminato il cielo e costretto altre famiglie ad andarsene, mentre altre hanno detto che preferirebbero rimanere nonostante il rischio. Il governo di Gerusalemme ha promesso di portare avanti il suo piano per prendere il controllo della città, descrivendola come l'ultima roccaforte di Hamas.

La spinta arriva in mezzo al peggioramento della carestia, con i gruppi di aiuto che avvertono dell'aumento dei morti e Israele che contesta le cifre. I mediatori di Egitto e Qatar continuano a cercare un accordo per il cessate il fuoco, ma i leader di entrambe le parti mostrano pochi segni di compromesso per ora.