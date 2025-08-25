Israele intensifica gli attacchi sulla capitale dello Yemen

HQ

Le ultime notizie su Israele e Yemen . I raid aerei israeliani hanno colpito diversi siti nella capitale yemenita Sanaa durante il fine settimana, lasciando diverse vittime e decine di feriti, secondo i funzionari Houthi.

Gli attacchi hanno preso di mira strutture militari ed energetiche dopo che le forze Houthi hanno sparato un missile a lungo raggio contro Israele. Netanyahu su X: "La nostra aviazione ha colpito al cuore di Sana'a. Coloro che danneggiano Israele pagano e pagheranno un prezzo pesante. La nostra forza e determinazione sono chiare a tutti".

"Oggi abbiamo distrutto il palazzo presidenziale degli Houthi. Per ogni missile che lanceranno verso Israele, gli Houthi pagheranno un interesse composto. Oggi abbiamo portato sugli Houthi una piaga di oscurità e oscurità, e nel futuro. Ci sarà anche una piaga dei primogeniti".

Lo sciopero arriva nel mezzo di oltre un anno di scambi di battute e ritorsioni, con gli Houthi che continuano a inquadrare le loro azioni come sostegno ai palestinesi. Israele, a sua volta, ha ripetutamente colpito le aree controllate dagli Houthi, comprese le infrastrutture vitali, nel tentativo di scoraggiare ulteriori lanci.