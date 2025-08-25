Gamereactor

Israele intensifica gli attacchi sulla capitale dello Yemen

L'escalation segue il lancio di missili Houthi verso il territorio israeliano.

Le ultime notizie su Israele e Yemen. I raid aerei israeliani hanno colpito diversi siti nella capitale yemenita Sanaa durante il fine settimana, lasciando diverse vittime e decine di feriti, secondo i funzionari Houthi.

Gli attacchi hanno preso di mira strutture militari ed energetiche dopo che le forze Houthi hanno sparato un missile a lungo raggio contro Israele. Netanyahu su X: "La nostra aviazione ha colpito al cuore di Sana'a. Coloro che danneggiano Israele pagano e pagheranno un prezzo pesante. La nostra forza e determinazione sono chiare a tutti".

"Oggi abbiamo distrutto il palazzo presidenziale degli Houthi. Per ogni missile che lanceranno verso Israele, gli Houthi pagheranno un interesse composto. Oggi abbiamo portato sugli Houthi una piaga di oscurità e oscurità, e nel futuro. Ci sarà anche una piaga dei primogeniti".

Lo sciopero arriva nel mezzo di oltre un anno di scambi di battute e ritorsioni, con gli Houthi che continuano a inquadrare le loro azioni come sostegno ai palestinesi. Israele, a sua volta, ha ripetutamente colpito le aree controllate dagli Houthi, comprese le infrastrutture vitali, nel tentativo di scoraggiare ulteriori lanci.

Città vecchia di Sanaa, la capitale dello Yemen. Vista sulla città dal tetto all'alba // Shutterstock

