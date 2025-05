Israele intensifica i bombardamenti su Gaza e lascia 80 morti, mentre Trump visita il Golfo Decine di morti a causa dell'intensificarsi degli attacchi aerei e dell'espansione degli ordini di evacuazione, con crescenti preoccupazioni umanitarie.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 80 persone in tutta Gaza mercoledì, secondo fonti sanitarie locali, con le case nella zona di Jabalia, nel nord di Gaza, particolarmente colpite. Gli attacchi coincidono con la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Golfo, mentre i colloqui per il cessate il fuoco sono in fase di stallo. Nel frattempo, nuovi ordini di evacuazione e bombardamenti hanno causato l'espulsione di altre migliaia di sfollati, peggiorando una situazione umanitaria già disastrosa. I palestinesi lottano per ottenere acqua potabile a causa della crisi idrica e dei tagli idrici nella Striscia di Gaza durante la guerra e il blocco imposto, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, l'8 maggio 2025 // Shutterstock