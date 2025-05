Israele intercetta un missile sparato dallo Yemen in mezzo alle tensioni regionali I ribelli Houthi rivendicano l'attacco vicino a Tel Aviv come parte della loro campagna in corso contro Israele.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . L'esercito israeliano ha riferito mercoledì di aver intercettato con successo un missile lanciato dallo Yemen che prendeva di mira l'area di Ben Gurion vicino a Tel Aviv. Il gruppo Houthi, allineato con l'Iran, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Gli Houthi sostengono che questo è a sostegno dei palestinesi di Gaza e promettono di continuare i loro attacchi nonostante i recenti sforzi di cessate il fuoco mediati dagli Stati Uniti. L'incidente coincide con la visita diplomatica del presidente Trump nel Golfo, sollevando ulteriori preoccupazioni sulla stabilità regionale. I sostenitori degli Houthi manifestano a sostegno dei palestinesi durante il continuo assalto israeliano alla Striscia di Gaza il 29 dicembre 2024. YemenVision // Shutterstock