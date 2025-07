Israele lancia un'offensiva sulla città siriana, impegnandosi a salvaguardare la comunità drusa

HQ

Le ultime notizie su Israele e Siria . Martedì, Israele ha lanciato attacchi aerei nel sud della Siria dopo che le truppe governative sono entrate a Sweida, una città con una grande popolazione drusa, provocando le tensioni regionali a divampare ancora una volta.

In una dichiarazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, insieme al ministro della Difesa Israel Katz, ha ordinato all'esercito "di colpire immediatamente le forze del regime e le armi che sono state portate nella regione di Sweida... per le operazioni del regime contro i drusi".

"Israele è impegnato a prevenire danni ai drusi in Siria a causa della profonda alleanza di fratellanza con i nostri cittadini drusi. Stiamo agendo per impedire al regime siriano di danneggiarli e per garantire la smilitarizzazione dell'area adiacente al nostro confine con la Siria".

Citando l'impegno a proteggere la comunità drusa e a mantenere la zona di confine libera da accumuli militari, i leader israeliani hanno giustificato gli attacchi come preventivi. La mossa è arrivata poco dopo che i leader drusi hanno accusato Damasco di aver violato un cessate il fuoco e hanno esortato alla resistenza.