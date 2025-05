Israele nega il cessate il fuoco a Gaza mentre si avvicina il rilascio di Edan Alexander

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiarito lunedì che non è stato raggiunto alcun accordo di cessate il fuoco con Hamas, nonostante il previsto rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander.

Mentre il passaggio sicuro per Alexander è stato consentito a seguito degli sforzi di mediazione, le forze israeliane continueranno i preparativi per intensificare le operazioni a Gaza. I negoziati per garantire il rilascio di altri ostaggi sono destinati a continuare insieme alle azioni militari.