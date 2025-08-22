Israele prepara l'invasione di Gaza City: "Si apriranno le porte dell'inferno"

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Venerdì, Israele ha emesso un duro avvertimento a Hamas, segnalando una forte spinta militare a Gaza City a meno che il gruppo non soddisfi le condizioni per porre fine al conflitto.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che la città potrebbe affrontare una distruzione diffusa se i militanti non rilasciano tutti gli ostaggi e non si disarmano, confrontando i potenziali risultati con le operazioni passate in altre aree di Gaza.

"Ieri abbiamo approvato i piani dell'IDF per sconfiggere Hamas a Gaza, con fuoco intenso, evacuazione dei residenti e manovre. Presto, le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza".

"Fino a quando non accetteranno le condizioni di Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo. Se non saranno d'accordo, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun. Esattamente come ho promesso, così sarà".