Israele promette di intensificare la campagna elettorale con l'intensificarsi del conflitto con l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . A seguito di un altro scambio di attacchi aerei tra i due paesi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che le recenti operazioni contro l'Iran impallidiscono in confronto a ciò che ci aspetta.

Ti potrebbe interessare:



"Colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli Ayatollah, e quello che hanno sentito finora non è nulla in confronto a quello che verrà loro consegnato nei prossimi giorni", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio.

Decine di luoghi in tutto l'Iran, tra cui edifici residenziali e impianti nucleari, sono stati colpiti mentre Israele cerca di far deragliare le ambizioni atomiche di Teheran. L'Iran ha risposto con pesanti lanci di missili, alcuni dei quali sono stati intercettati, mentre altri hanno causato vittime nelle città israeliane.