Israele scontento per la chiusura di quattro cabine di armi al Salone di Parigi Le aziende israeliane esprimono indignazione dopo che gli organizzatori del Paris Airshow hanno chiuso i loro stand per le armi esposte.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . A quattro importanti aziende israeliane di difesa è stato ordinato di chiudere i loro stand al Salone di Parigi dopo che le autorità francesi hanno imposto restrizioni sull'esposizione di armi offensive.



"Questa decisione oltraggiosa e senza precedenti puzza di considerazioni politiche e commerciali", ha detto il ministero. "I francesi si nascondono dietro presunte considerazioni politiche per escludere le armi offensive israeliane da un'esposizione internazionale". La mossa ha suscitato aspre critiche da parte di Israele, che l'ha definita una decisione politicamente motivata che prende di mira ingiustamente la sua industria della difesa. Nel frattempo, i funzionari francesi hanno citato il mancato rispetto delle direttive di sicurezza, mentre gli organizzatori stanno ora lavorando per mediare tra le parti. Bangkok, Thailandia, 7 settembre 2023, stand espositivo di Israel Aerospace Industries (IAI) in Difesa e Sicurezza 2023, Muang Thong Thani, Thailandia // Shutterstock