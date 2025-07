Israele segnala l'impegno per i colloqui per il cessate il fuoco con Hamas Sviluppi positivi emergono quando entrambe le parti prendono in considerazione la fine del conflitto e il rilascio degli ostaggi.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha espresso mercoledì la chiara intenzione di raggiungere un accordo di cessate il fuoco e garantire il ritorno degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. "Ci sono alcuni segnali positivi. Non voglio dire di più in questo momento. Ma il nostro obiettivo è quello di iniziare i colloqui di prossimità il prima possibile", ha detto il ministro degli Esteri Gideon Saar, che ha parlato dopo aver avuto colloqui con il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna. "Ma deve essere chiaro: Hamas non è solo responsabile dell'inizio di questa guerra il 7 ottobre (2023). È responsabile anche della sua continuazione. Bisogna fare pressione su Hamas. La comunità internazionale deve ora sostenere le iniziative americane", ha aggiunto. Pur essendo cauto, ha notato segnali incoraggianti a seguito delle proposte mediate dagli Stati Uniti, sollecitando il sostegno per mantenere la pressione su Hamas per porre fine alla guerra. Hamas ha confermato che sta esaminando le offerte di cessate il fuoco da parte dei mediatori, sottolineando le sue condizioni per la pace e il ritiro. EILAT, ISRAELE. 22 dicembre 2017. Gideon Sa'ar, politico israeliano, uno dei leader del partito Likud, ex ministro dell'Interno e dell'Istruzione // Shutterstock