Israele si dirige verso il Qatar per i colloqui a Gaza nonostante lo stallo

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Israele invierà una delegazione in Qatar domenica per portare avanti ulteriori negoziati su un potenziale cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi a Gaza, nonostante abbia etichettato le recenti richieste di Hamas come inaccettabili.

"Le modifiche che Hamas cerca di apportare alla proposta del Qatar ci sono state comunicate ieri sera e non sono accettabili per Israele", ha detto l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione nella tarda serata di sabato.

Tuttavia, l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che la delegazione si recherà in Qatar per discutere di un potenziale accordo per "continuare gli sforzi per garantire il ritorno dei nostri ostaggi sulla base della proposta del Qatar che Israele ha accettato".