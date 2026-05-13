Israele si è ufficialmente qualificato per le finali dell'Eurovision 2026

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Siamo proprio sull'orlo della fase finale dell'annuale Eurovision Song Contest, poiché questo sabato 16 maggio vedremo le nazioni finaliste competere per il diritto di essere incoronate vincitrici quest'anno solare. Mentre contiamo i giorni che mancano lo svolgimento della partita principale, le semifinali dell'evento sono ufficialmente giunte al termine, il che significa che conosciamo le altre dieci squadre che sono arrivate in finale, inclusa una nazione molto controversa.

Dopo una prestazione di Noam Bettan, Israele è ufficialmente arrivato in finale, unendosi ad altre nove nazioni che hanno conquistato il biglietto per il grande giorno. L'elenco completo delle nazioni e dei loro performer che sono passati dalle semifinali (secondo BBC News) include quanto segue.



Belgio - Essyla



Croazia - Lelek



Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen



Grecia - Akylas



Israele - Noam Bettan



Lituania - Lion Ceccah



Moldavia - Satoshi



Polonia - Alicja



Serbia - Lavina



Svezia - Felcia



La qualificazione di Israele è particolarmente controversa poiché, a causa degli eventi avvenuti a Gaza, molte nazioni hanno preso posizione e boicottato l'Eurovision quest'anno, tra cui Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda, mentre il vincitore del 2024 ha restituito il trofeo in segno di protesta per il coinvolgimento di Israele. Gli organizzatori hanno persino promesso di non mettere a tacere i fischi che Israele riceverà durante la sua esibizione di quest'anno.

Con queste squadre qualificate in mente, va anche notato che alcune nazioni chiave sono state escluse, tra cui Portogallo, Estonia, Georgia e la piccola San Marino nonostante i migliori sforzi di Boy George.

Guarderai l'Eurovision questo weekend?