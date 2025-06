Israele sollecita l'evacuazione vicino ai siti di armi iraniane in mezzo alle crescenti tensioni

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Mentre le tensioni militari continuano a crescere tra Israele e Iran, Israele ha emesso domenica nuovi avvertimenti di evacuazione per i civili in Iran che vivono vicino agli impianti di produzione di armi.

Ti potrebbe interessare:



"L'esercito israeliano colpirà questi siti e continuerà a staccare la pelle del serpente iraniano a Teheran e ovunque, prendendo di mira le capacità nucleari e i sistemi d'arma", ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in una dichiarazione.

La mossa segue un'ondata di attacchi missilistici lanciati da Israele contro le infrastrutture militari e nucleari dell'Iran. I funzionari della difesa hanno descritto le operazioni come parte di uno sforzo più ampio per smantellare le capacità belliche dell'Iran, noto come Operazione Rising Lion.