Israele sostiene che il giornalista Hossam Shabat era un cecchino di Hamas L'esercito israeliano giustifica le sue azioni con affermazioni sul presunto addestramento militare di Shabat, ma le prove rimangono poco chiare.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . L'esercito israeliano ha dichiarato martedì che Hossam Shabat, un giornalista palestinese ucciso in un attacco aereo mirato lunedì nel nord di Gaza, non era solo un reporter, ma un cecchino di Hamas. L'esercito sostiene che Shabat ha partecipato a un addestramento militare nel 2019 con il battaglione Beit Hanoun di Hamas quando aveva 18 anni, cosa che sostengono lo colleghi all'organizzazione. La giustificazione di Israele si basa su documenti che presumibilmente dimostrano l'affiliazione di Shabat con Hamas e lo accusano di aver attaccato le forze israeliane e i civili durante il conflitto. Tuttavia, l'esercito israeliano deve ancora fornire prove concrete di queste attività. Shabat, noto per i suoi reportage con Al Jazeera, aveva 23 anni al momento della sua morte. Il suo assassinio segna un'altra perdita nelle violenze in corso a Gaza, che ha già visto 208 giornalisti palestinesi uccisi da attacchi israeliani. Puoi leggere della sua morte qui. Hossam Shabat // Shutterstock