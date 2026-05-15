Israele sostiene di aver ucciso l'ultimo leader militare collegato agli attacchi del 7 ottobre

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Pochi istanti fa, Israele ha rivendicato la morte di un alto dirigente militare di Hamas collegato agli attacchi del 7 ottobre. L'annuncio dell'IDF è stato inizialmente ripreso dalle fonti locali e ora si è diffuso in diversi canali europei come Cadenaser. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso Izz al-Din al-Haddad a Gaza, descrivendolo come l'ultimo leader militare di Hamas sopravvissuto collegato agli attacchi del 2023 nel sud di Israele.

Al momento della stesura, Hamas non ha ancora confermato la morte segnalata né ha commentato la questione. Il Ministero della Difesa israeliano ha informato degli attacchi di oggi a un edificio e a un veicolo, dove almeno quattro palestinesi sono stati uccisi a Gaza City mentre inseguivano il leader, senza confermare nemmeno la notizia della sua morte.

Il comunicato delle IDF recita quanto segue:

"Le IDF (le Forze di Difesa Israeliane, l'esercito israeliano) hanno colpito a Gaza la mente dietro il massacro, Izz ad-Din al-Haddad, leader dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas e uno degli artefici del massacro del 7 ottobre."

Le conseguenze e le ulteriori reazioni globali a questo annuncio devono ancora essere emerse.