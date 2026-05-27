Israele uccide il nuovo capo dell'ala militare di Hamas 11 giorni dopo il suo predecessore

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Israele ha ucciso l'ultimo leader dell'ala militare di Hamas a Gaza, Mohammed Odeh, solo undici giorni dopo che il suo predecessore, Izz al-Din al-Hadda, era stato anch'egli ucciso da attacchi aerei israeliani. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz l'ha annunciato mercoledì: "Il comandante dell'organizzazione terroristica Hamas numero 4 a Gaza è stato eliminato ieri e inviato a incontrare i suoi partner nelle profondità dell'inferno".

Gli attacchi sono avvenuti martedì pomeriggio, nel quartiere Remal, nella parte occidentale di Gaza City, colpendo un edificio con decine di persone nei mercati stradali che facevano acquisti prima della festa musulmana di Eid al-Adha.

Hamas ha confermato la morte di Odeh mercoledì, insieme a sua moglie e a due dei suoi figli, secondo la BBC. Al Jazeera, sei persone sono state uccise e altre 20 ferite in attacchi israeliani avvenuti martedì sera sera. Questi si aggiungono ai quasi mille palestinesi uccisi a Gaza dal cessate il fuoco dell'11 ottobre, superando il bilancio cumulativo delle vittime da ottobre 2023 a 72.803 persone, secondo il Ministero della Salute di Gaza.