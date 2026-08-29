It cowboy contro robot in Netflix 's Bass X Machina

Netflix ha ancora una serie piuttosto ricca di anime da conservare per il resto del 2026, non ultimo il ritorno di Cyberpunk: Edgerunners a ottobre. A piglia di questo un progetto western fantascientifico dall'aspetto unico noto come Bass X Machina, che aggiunge un tocco steampunk al Far West.

La serie anime proviene da Studio Mir, la stessa casa di animazione che ha diretto anche l'adattamento anime di Devil May Cry per Netflix. Segue il celebre uomo di legge Bass Reeves, che in questo universo ha il compito di affrontare una serie di mostri meccanici e criminali che usano la violenza per lasciare il loro segno su questa dura frontiera. Questo, come ci si aspetterebbe, porta a una serie di sequenze d'azione emozionanti ed eventi in cui le abilità di animazione dello Studio Mir vengono messe alla prova.

Per quanto riguarda le star coinvolte in Bass X Machina, sappiamo che Brian Tyree Henry è il protagonista dello show prestando la sua voce a Bass Reeves, ma il cast più ampio include anche Tati Gabrielle, Janelle Monae, Currie Graham e altri.

Abbiamo recentemente ricevuto un trailer di Bass X Machina, che mette in evidenza alcune delle promettenti scene d'azione e il mondo più ampio e crudo in cui è ambientata la narrazione, e potete vederlo qui sotto prima della data di debutto del 3 novembre su Netflix.