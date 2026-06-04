It è il momento di un altro giro di nuove aggiunte su Game Pass

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Mentre aspettiamo il Xbox Games Showcase di domenica, che senza dubbio presenterà almeno un'aggiunta a sorpresa a Game Pass e diversi nuovi annunci, ora hanno rivelato quali giochi arriveranno su Game Pass nella prima metà di giugno. Questa volta sembra un po' più tranquillo, dato che, come detto, probabilmente cambierà tra qualche giorno.

I seguenti giochi saranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Xbox Premium) nei prossimi giorni:



Pastore (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 4 giugno**



Total Chaos (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 4 giugno**



Solarpunk (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 8 giugno*



Undisputed (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 8 giugno



Persona 5 Royal (Cloud, Xbox e PC) - 9 giugno



Beastro (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 11 giugno*



Frog Sqwad (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 11 giugno*



Starseeker: Astroneer Expeditions (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 11 giugno*



Junkster (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 16 giugno*



Come al solito, ci sono anche contenuti extra come bonus scaricabili gratuitamente, e la prima metà di giugno non fa eccezione, con il set Blitz Bushido per Rainbow Six: Siege, un tema di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

I seguenti titoli saranno rimossi dal servizio il 15 giugno, ma come di consueto, avrai uno sconto su di essi tramite l'abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno: