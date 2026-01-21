It Ends With Us il dramma continua: Taylor Swift ha chiamato Justin Baldoni "stronza"

L'anno scorso è stato in qualche modo oscurato dal dramma It Ends With Us. In breve, la situazione fu che l'attrice Blake Lively, protagonista della commedia romantica, fece affermazioni sul regista/attore del progetto, Justin Baldoni, che presto degenerarono in un intenso evento legale, poiché una parte sostenne di essere stata ingiustamente attaccata da una macchina mediatica di PR, mentre l'altra sostenne di aver subito molestie.

Alla fine, la situazione non portò da nessuna parte, poiché Lively si trovò sotto i riflettori legali a seguito di messaggi e informazioni compromettenti che uscirono alla luce, pressioni che includevano l'essere oggetto di una causa legale da 250 milioni di dollari, poi archiviata e archiviata. Lively ha poi reagito facendo causa a Baldoni e al suo addetto stampa per molestie e ritorsioni, ma questa causa non è ancora stata archiviata e in arrivo a processo a maggio, con una mozione di udienza prevista per il 22 gennaio.

Tenendo conto di ciò, ora Variety ha ottenuto documenti giudiziari che ruotano attorno a questo dramma, con le informazioni che rivelano che la pop star e confidente stretta di Lively, Taylor Swift, ha preso di mira anche Baldoni.

Nei documenti sono riportati messaggi provenienti da Swift e la vedono chiamare il regista "puttana" e "clown". Il termine precedente viene usato in un messaggio che esprime:

"Penso che questa stronza sappia che sta per arrivare qualcosa perché ha tirato fuori il suo piccolo violino."

Quest'ultima si riferiva al fatto che Lively chiamava Baldoni il "regista sciocco del mio film", a cui Swift rispose che era un "pagliaccio" che "pensa di essere uno scrittore adesso."

Probabilmente vedremo di più da questa situazione in evoluzione più avanti nella settimana, dopo che la mozione di udienza sarà stata presentata.