It Festi di piattaforma a promontare in The Grinch 2: Saving Christmas

Si preannuncia un autunno intenso per la gente di Outright Games, poiché l'editore adatto ai bambini offrirà una serie di delizie durante settembre, ottobre e novembre. Uno dei primi è il sequel platform noto come The Grinch 2: Saving Christmas, che sembra un ambizioso seguito che scambia l'azione 2D con un vero e proprio platforming 3D, seppur con un tocco più incentrato sui giovani.

Con il lancio previsto per il 18 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ora Outright Games e lo sviluppatore Casual Brothers hanno presentato il trailer completo di gameplay del progetto, che mette in luce alcuni dei 23 livelli, i diversi potenziamenti che il Grinch può provare, come vengono incorporati i collezionabili e altro ancora.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e non dimenticare di procurarti una copia se vuoi intrattenere un giovane fan dei videogiochi nei prossimi mesi.