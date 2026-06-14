It non sembra che avremo mai un terzo Crank film

Jason Statham è ancora uno degli attori più impegnati di Hollywood, mentre la famosa star continua a comparire in film d'azione dopo film d'azione. Già nel 2026 abbiamo potuto godere di Shelter e questo agosto ci sarà anche Mutiny, tutto prima del debutto di The Beekeeper e Jason Statham Stole My Bike nel 2027.

Anche se Statham ha chiaramente molto da fare, non dovremmo aspettarci di vedere la star riprendere uno dei suoi ruoli più famosi, ovvero il personaggio di Chev Chelios nella serie Crank. C'erano alcune voci vaghe secondo cui si stava esplorando un terzo film Crank, ma non sono andate molto lontano, e ora abbiamo ricevuto un aggiornamento dall'attrice Amy Smart, che è apparsa nei film nel ruolo di Eve.

Parlando alla Indiana Comic Convention (come riportato da Collider), a Smart è stato chiesto di un possibile terzo Crank film, a cui ha risposto con la seguente cosa.

"Ricordo di aver sentito anche quello, e poi è un po' svanito. Non ho sentito altro."

Questo sembra quasi confermare che Crank è morto e che i film che abbiamo ricevuto sono ora gli unici che avremo mai, almeno con Statham nel ruolo principale, come non si sa mai con Hollywood e il suo desiderio di riportare in vita la vecchia IP come reboot/remake.

Qual è il tuo momento preferito Crank ?