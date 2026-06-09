It 's uccidere o essere uccisi nel film d'azione apocalittico di Ridley Scott The Dog Stars

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Quest'estate è incredibilmente piena di motivi intensi ed entusiasmanti per andare al cinema locale, e sta diventando sempre più affollato. 20th Century Studios ha ufficialmente presentato un trailer completo per le prossime opere registiche di Ridley Scott, con un film d'azione apocalittico noto come The Dog Stars.

Basato sull'omonimo romanzo dell'autore Peter Heller, questo film segue un giovane pilota che cerca di sopravvivere in un mondo crudele e spietato dopo un grande disastro, un mondo dove violenza e malizia generano gruppi selvaggi e dove i sopravvissuti fanno del loro meglio per vivere ogni mattina. A tal fine, il film segue questo pilot mentre si avventura fuori da una fattoria alla ricerca di quella che spera sia una civiltà funzionante altrove nel mondo.

Con Jacob Elordi nel ruolo principale di questo pilot e al fianco di Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce, The Dog Stars uscirà al cinema già dal 28 agosto, e potete vedere qui sotto l'ultimo trailer e la sinossi del film.

"Il film racconta la storia di Hig (Jacob Elordi), un giovane pilota che, insieme a un sopravvissuto militare, Bangley (Josh Brolin), ha costruito una fattoria efficiente ma isolata in un mondo post-apocalittico brutale. Ma quando Hig riceve una misteriosa trasmissione radio, si avventura nell'ignoto alla ricerca della speranza e dell'umanità che ancora crede esistano."