It sembra che dovremmo aspettarci di vedere molto di Lara Croft di Sophie Turner in futuro

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Prime Video è attualmente impegnata a girare e preparare la prima stagione della sua serie live-action Tomb Raider, che vedrà la ex di Game of Thrones Sophie Turner nel ruolo principale dell'iconica Lara Croft. Anche se alcuni credono che la prima stagione di questa serie potrebbe anche debuttare più avanti quest'anno, una cosa che sembra certa è che non sarà una meraviglia di una sola stagione... A meno che le recensioni e il numero di spettatori non siano disastrosi, ovviamente.

Il motivo per cui sembra che ci sarà molto Tomb Raider su Prime Video negli anni a venire è che Turner sembra impegnato nel ruolo per il prossimo futuro, come è stato sottolineato in una recente intervista al Telegraph. Turner ha spiegato che "al momento, il mio focus è Tomb Raider," prima di sottolineare che questo rimarrà così "per un po' a venire".

Abbiamo visto alcuni clip trapelati dal set di Tomb Raider che mostrano Turner in azione, tutti dopo una serie di scorci adatti ai costumi precedenti. Non c'è ancora un trailer della serie poiché la produzione è ancora in corso, ma se c'è verità nelle voci che la prima stagione debutterà prima della fine dell'anno, probabilmente non passerà molto tempo prima che arrivi un trailer.