It Takes Two confermato per il lancio Switch 2 a ottobre

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Relativamente recentemente, ha iniziato a circolare una voce secondo cui It Takes Two potrebbe essere lanciato su Nintendo Switch 2 già a ottobre. Questo è stato confermato ora, con EA e Hazelight che hanno annunciato che l'edizione Switch 2 dell'avventura cooperativa estremamente popolare e immensamente acclamata arriverà effettivamente il mese prossimo.

La versione Switch 2 di It Takes Two offrirà ai giocatori "risoluzione più alta, frame rate migliorati ed effetti visivi più ricchi per un'esperienza più fluida e immersiva", e tutto questo mentre i possessori di Switch 1 potranno usufruire completamente gratuitamente della versione aggiornata.

Allo stesso modo, ci è stato detto che l'edizione Switch 2 sfrutterà GameShare, che, unito al Pass dell'Amico ancora presente, dovrebbe rendere l'accesso a questo meraviglioso e imperdibile gioco molto più semplice.

Per quanto riguarda la data esatta di arrivo di It Takes Two su Switch 2, questo avverrà già dal 15 ottobre. Se non possiedi ancora una copia e vuoi prenderne una entro questa data, il prezzo è fissato a 39,99$.