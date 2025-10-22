IT: Welcome to Derry

HQ

Anche se si potrebbe certamente discutere su quanto bene il regista Andy Muschietti sia riuscito a portare a compimento i film di grandeIt successo qualche anno fa, nonostante alcuni problemi minori, in particolare nel secondo e ultimo capitolo dell'adattamento dell'iconico romanzo di Stephen King, credo che siano ancora robusti e moderni film horror. In effetti, sono esempi lampanti di come alcuni film horror mantengano uno standard di qualità elevato e costante, anche quando i budget sono stati elevati.

Per le stesse ragioni, sono stato un po' nervoso per Welcome to Derry, che all'inizio sembrava un'estensione inutile dell'universo, progettata per portare un successo cinematografico al suo punto di rottura economica. Ma poi lo stesso Muschietti è salito a bordo come regista, e Bill Skarsgaard si è unito al cast, e un barlume di speranza ha cominciato a germogliare, perché forse questo si sarebbe rivelato non così cinico come poteva sembrare all'inizio?

Sono qui oggi per dirvi che, mentre ci sono un certo numero di punti in cui Welcome to Derry non è del tutto all'altezza dei due film che fungono da base narrativa per questa storia prequel, ce ne sono molti, molti di più in cui si può davvero sentire che Muschietti conosce e padroneggia questo universo e sa esattamente come creare una storia horror efficace con alcuni dei più da far rizzare i capelli, sequenze brutali ed efficaci che abbia mai visto in una serie televisiva.

Muschietti potrebbe essere stato dietro il passo falso che è stato The Flash, ma attraverso Mama, It e It: Chapter Two, ha dimostrato più e più volte di avere un talento per il genere horror, ed è chiaro fin dalla prima terrificante sequenza introduttiva che Welcome to Derry è strutturato in questo modo perché c'è esperienza dietro la macchina da presa. Proprio come in entrambi i film, le singole vignette horror sono intrecciate in una narrazione più ampia, che è spiegata narrativamente dal fatto che il male che dimora in Derry si nutre di paura prima di consumare definitivamente la sua vittima. Ci viene presentata una nuova banda di bambini, solo questa volta 27 anni prima degli eventi del primo film, che ancora una volta mirano a indagare, risolvere e infine salvare se stessi e gli altri dal feroce male che già sappiamo va sotto il nome di "Esso", ma che spesso prende la forma del clown Pennywise, interpretato ancora una volta da Skarsgaard.

Poiché siamo negli anni '60, il razzismo sistematico nel Maine gioca un ruolo leggermente più grande, ma nel complesso è solo un altro modo in cui It riguarda tanto la decostruzione dell'idilliaca "piccola città" americana quanto un clown malvagio che mangia i bambini. I film, e il romanzo, affrontano anche questioni come il bullismo per abbattere l'illusione delle barricate che si formano intorno al comportamento normativo, ed è giusto che siano solo i bambini, gli innocenti, a sperimentare tutta questa ingiustizia, mentre gli adulti, che a loro volta aiutano a creare e mantenere l'illusione, non sono altrettanto vulnerabili o consapevoli.

Welcome to Derry è quindi, come i film precedenti, sui bambini, e anche se qui raggiungono ampiamente il loro obiettivo, non sono così convincenti come l'amato "Club dei Perdenti" composto da Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis e Wyatt Olef, tra gli altri. Alcune delle narrazioni vacillano, alcune delle "poste in gioco" emotive sono telegrafate in modo ambiguo, e la sceneggiatura a volte si imbatte anche in vicoli ciechi, dove l'unica via d'uscita sembra essere l'eccessiva drammatizzazione o i cliché.

Detto questo, Welcome to Derry riesce a raccontare una storia efficace a grandi linee, anche se coloro che pensano che il mistero che circonda "It" sia cruciale per la sua efficacia potrebbero pensare che la serie renda l'indagine e la spiegazione della sua esistenza un po' banale. Detto questo, la tensione si mantiene per tutto il tempo, anche se sappiamo che il tentativo di sconfiggere Pennywise fallirà, almeno in parte, dal momento che ritorna più volte in seguito, il che la dice lunga su quanto lontano possa portarti un buon artigianato.

Le vignette che ho menzionato prima sono semplicemente tra le più selvagge, più spinte e da far rizzare i capelli che abbia mai visto, mettendo seriamente in imbarazzo anche i filmIt in termini di inventiva e ingegnosità tecnica. Certo, possono essere un po' lontani tra loro, ma naturalmente costituiscono la maggior parte delle scene spaventose del film. Non tutti funzionano allo stesso modo - un giro in bicicletta attraverso un cimitero ha un po' di atmosferaGoonies negativa - ma la maggior parte di essi dura 5-7 minuti e sono così intensi che io e la mia ragazza abbiamo dovuto scambiarci un'occhiata increduli che Muschietti e compagnia l'abbiano fatta franca. Credetemi quando dico che Welcome to Derry non è per i deboli di cuore, e fa persino sembrare la recente serie Alien: Earth un PG-13.

C'è un "bagliore" un po' fastidioso nell'immagine, che probabilmente è una scelta stilistica per riflettere le tendenze dell'epoca, ma fa sembrare la serie più economica di quanto non sia in realtà, e avrei preferito un'immagine leggermente più opaca in generale, e come ho detto, ci sono alcune scene di effetti che cadono un po' a pezzi. Ma nel complesso, con il suo ritmo solido, le sequenze horror davvero spaventose e innovative e un forte nucleo narrativo sull'isolamento, l'innocenza, il decadimento e la paura che si nascondono dietro le nostre facciate costruite, Muschietti e compagnia tirano fuori quello che avrebbe potuto essere un ovvio flop incredibilmente bene.