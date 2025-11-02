IT: Welcome to Derry diventa la terza più grande premiere in streaming di HBO di sempre

HQ

Secondo gli ultimi dati, la serie prequel dei film di IT è stata un successo per HBO, riuscendo ad attirare circa 5,7 milioni di spettatori e rendendola così la terza più grande premiere per il servizio di streaming. Sebbene sia House of the Dragon che The Last of Us abbiano ottenuto numeri maggiori, questo dimostra chiaramente che l'horror è più valido che mai. Anche se potrebbe esserci stato un leggero aumento a causa della vicinanza ad Halloween.

Le prossime settimane dimostreranno se Pennywise e i suoi imbrogli malvagi riusciranno a reggere a lungo termine. Con sei episodi rimanenti della stagione e altri due in programma - che si concentreranno su anni diversi - il 1935 e il 1908. Con questa prima stagione che si svolge nel 1962.

Quali sono i tuoi pensieri sullo show finora?