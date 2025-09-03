IT: Welcome to Derry Rivelata la data della premiere: Pennywise tornerà in tempo per Halloween

HQ

Ci sono molti progetti promettenti che arriveranno in tempo per la stagione spettrale di quest'anno, con innumerevoli film spaventosi e serie spaventose in arrivo. Ora, sappiamo anche che Pennywise si unirà alla festa ancora una volta, poiché è stata rivelata la data della premiere della serie prequel IT: Welcome to Derry.

Come confermato su X, lo spettacolo sarà presentato in anteprima il HBO Max già il 26 ottobre. Per le regioni senza la piattaforma di streaming, come il Regno Unito, possiamo probabilmente aspettarci una data di anteprima corrispondente (o il giorno dopo, il 27 ottobre) il Sky /Now, anche se questo deve ancora essere confermato.

Per quanto riguarda ciò che IT: Welcome to Derry offrirà ai fan, ci viene detto: "Basato sul romanzo del 1986 IT di Stephen King, Welcome to Derry raffigura un mondo della piccola città negli anni '60 - prima che Pennywise scatenasse il caos. Ambientato prima degli eventi dei film IT e IT: Chapter Two, Welcome to Derry porta al primo film.

Anche se questo può sembrare che Pennywise non sarà presente, è stato confermato che Bill Skarsgård riprenderà il suo ruolo di terrificante clown soprannaturale nella serie.

Dai un'occhiata al trailer dello spettacolo qui sotto.